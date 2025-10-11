佳境を迎えたワールドカップ欧州予選。現地時間10月10日には、グループA、B、D、Jの計８試合が開催された。グループAは、ドイツがルクセンブルクに４−０、北アイルランドがスロバキアに２−０と勝利した結果、大混戦模様に。首位のドイツ、２位の北アイルランド、３位のスロバキアが勝点６で並び、予断を許さない状況となった。次戦（現地時間10月13日）のドイツ対北アイルランド戦は今後の行方を占ううえで大注目の一戦とな