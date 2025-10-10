全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座一丁目のダイニングバー『GINZA SEN-RYO』です。【焼酎×寿司】ロール寿司の多彩な味と軽快な「だいやめ」が生むため息出る旨さ場所は銀座でビル6階、高級感ある内装、料理は寿司に和牛やラムのグリル、一品料理と充実。酒も日本酒ウイスキーと多彩。それでいてリーズナブル。まさに大人の隠れ家、それがダイニングバー『GINZA