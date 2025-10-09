●ヤンキース2−5ブルージェイズ○＜現地時間10月8日ヤンキー・スタジアム＞ニューヨーク・ヤンキースが東地区王者トロント・ブルージェイズとの地区シリーズ第4戦に敗戦。シリーズ成績1勝3敗でポストシーズン敗退が決まった。王手をかけられているヤンキースは新人右腕キャム・シュリットラーを先発マウンドに送るも、初回に3番ゲレロJr.の適時打を浴びて先制点を献上。3回裏に9番ライアン・マクマーンの1号ソロで