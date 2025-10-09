食楽web JR東京駅構内で展開している大型エキナカ商業施設『グランスタ東京』では、秋シーズン限定の新作スイーツが続々と登場しています。 各ショップ渾身の逸品は、親しい方やビジネスでの手土産にするのはもちろん、甘味を欲しがる自分の舌とおなかへのご褒美としても最適！ 今回は数あるメニューの中から、ぜひ入手しておきたいオススメの5品をご紹介します。 チーズケーキ専門店が手