JR東京駅構内で展開している大型エキナカ商業施設『グランスタ東京』では、秋シーズン限定の新作スイーツが続々と登場しています。

各ショップ渾身の逸品は、親しい方やビジネスでの手土産にするのはもちろん、甘味を欲しがる自分の舌とおなかへのご褒美としても最適！

今回は数あるメニューの中から、ぜひ入手しておきたいオススメの5品をご紹介します。

チーズケーキ専門店が手がける新感覚のひと口チーズケーキ

Mr.CHEESECAKE「CREAMY BAKED CHEESECAKE」4個入 1782円

チーズケーキ専門店『Mr. CHEESECAKE（ミスターチーズケーキ）』が10月1日に発売を開始した新作メニュー「CREAMY BAKED CHEESECAKE（クリーミーベイクドチーズケーキ）」は、芳醇なチーズの香りが溢れる“ひとくちサイズ”のチーズケーキ。

バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせたしっとり食感の生地に、クリームチーズのフィリングを搾ってあります。

東京駅舎の赤レンガをモチーフにしたグランスタ東京店限定のパッケージ

パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中に練り込み、さらに生地の上にも振りかけることで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられる仕上がりとなっています。

東京駅舎の赤レンガをイメージしたグランスタ東京店限定のパッケージで、ギフト選びの際に迷わずチョイスすることができそうです。なお、11月2日からはGINZA SIX店と羽田空港店も含め、6個入と10個入も販売されます。

●DATA

販売エリア：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年10月1日（水）～

3週間限定販売の「キャラメルアーモンドミルフィーユ」

LE FEUILLES「キャラメルアーモンドミルフィーユ」12枚入 1188円（税込）

ミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』が手がける「キャラメルアーモンドミルフィーユ」は、ほんのり甘いキャラメル味のミルフィーユに、カリフォルニア産のクラッシュアーモンドを挟んで焼き上げた、秋シーズン限定の新作。

隠し味に用いたフランス産ゲランドの塩がキャラメル生地の甘さを上品に引き立て、アーモンドの香ばしい風味が美味しさの絶妙なアクセントに。

販売は10/19まで

高級感のあるブラウンゴールドのパッケージに梱包され、季節の贈り物や特別な方への手土産にピッタリの逸品です。販売は10月19日までとなっていますので、購入はぜひ早めにどうぞ！

●DATA

販売エリア：1階 新幹線北乗り換え口前

販売期間：2025年9月29日（月）～10月19日（日）

本格マサラチャイがバターサンドになった！

Fairycake Fair「チャイティーラテ生バターサンド」5個入 2200円／単品 440円 ※店頭では1個から購入可能

カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）』の新作メニュー「フェアリークリームウィッチ チャイティーラテ生バターサンド」は、カフェや専門店で親しまれている「チャイティーラテ」をイメージした秋限定の生バターサンド。

香り高いセイロン紅茶と、カルダモンやシナモンなど7種のスパイスを加えた特製アングレーズソースにホイップバターを合わせ、香ばしいビスケットでサンドしています。

まろやかにとろけるミルキーなコクと甘みに、ふわりと広がる紅茶とスパイスの香りを備え、奥行きを感じさせる味わい。チャイ好き、甘いもの好きのハートをしっかりキャッチしそうです。

●DATA

販売エリア：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年9月25日（木）～11月中旬（予定）※なくなり次第販売終了

グランスタ東京限定のレモンとオレンジのマドレーヌ

COCORIS「マドレーヌ レモンとオレンジ」6個入 1850円（税込）

洋菓子店『COCORIS（ココリス）』の「マドレーヌ レモンとオレンジ」は、人気メニュー「マドレーヌ」の秋限定フレーバー。レモンとオレンジのピールを混ぜ込んでふっくらと焼き上げたアーモンド風味のマドレーヌに、レモン風味のグラサージュを纏わせて仕上げた一品です。

個包装されたマドレーヌはレモンとオレンジのイラストをあしらったオシャレなパッケージに詰められ、ギフトや手土産にもピッタリ。グランスタ東京店でのみ入手できる希少なスイーツ、チョイスしてみてはいかが？

●DATA

販売エリア：1階 中央通路エリア

販売期間：2025年9月23日（火）～

黄金色のパイ生地とカマンベールのミルフィユ

THE DROS「ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕」4個入 1404円

『THE DROS（ザ・ドロス）』の秋限定メニュー「ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕」は、黄金色に焼き上げたサクサクのパイ生地に、アーモンドダイスをブレンドしたカマンベールクリームをサンドした新作。

高級感あふれるパッケージも◎

一口ごとに、風味とコク深さ、甘みと塩味、サクサク・カリッ・トロッとさまざまな食感を楽しむことができます。こちらもグランスタ東京店限定品です。

●DATA

販売エリア：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年10月1日（水）～※なくなり次第販売終了