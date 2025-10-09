伊豆諸島南部では、活発な雨雲が連なる「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が降り続いています。また、これまでの大雨により、土砂災害の危険が高まっており、八丈町には大雨特別警報が発表されています。気象庁は、引き続き、最大級の警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、台風22号の接近により伊豆諸島南部では、大気の状態が非常に不安定になっていて、発達した積乱雲が連なり、集中豪雨をもたらす「線状降水帯」が