メジャーリーグでは、日本時間10月1日からポストシーズンがスタート。ドジャースはワイルドカードシリーズを勝ち上がり、フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズに駒を進めた。【写真】“銀だこ”のドジャースコラボメニュー『スパイシーキャビア』真美子さんも試合観戦大谷翔平も連覇を目指すチームに大きく貢献している。「大谷選手はシンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で2本のホームラン。ポスト