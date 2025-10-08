「半導体」や「AI」「宇宙」「暗号資産」などは、いま投資の世界において話題沸騰中のキーワード。しかし、個別銘柄では何を買えばいいのか迷ってしまう人も多いかもしれない。そこで注目したいのが、旬のテーマに関連した株を複数組み入れた投資信託だ。ここでは「半導体・AI」のテーマ型投資信託を紹介するので、投資の参考にしてほしい！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2025年11月号の「大幅上昇を狙う！