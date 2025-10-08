ここ数日、女優・米倉涼子の動向をめぐり、世間では心配の声があがっている。「イベントのドタキャンが続いているんです。米倉さんは、10月6日、都内で行われた『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に参加する予定だったのですが、体調不良によりやむなく欠席することになったそうです。さらに、『NEWSポストセブン』の報道では、9月に参加予定だった『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』を欠席。さらに、