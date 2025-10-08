ファミリーマートで展開中のオーガニックスキンケアブランド「Mitea ORGANIC」から、「ポケピース」デザインのコレクションが登場！ピチューの「クレンジングセラムオイル」や、ポッチャマの「アクアセラムウォッシュ」など、12品目7種がラインナップされます☆ ファミリーマート「Mitea ORGANIC」ポケピースコレクション 発売日：2025年10月21日（火）取扱店舗：一部店舗を除く全国のファミリーマート約13,500店&