地域活動のボランティアだとしても、どうしても苦手なタイプの人で関わりたくない。そんな人に出会ったことはありませんか？今回は、「地域活動をしているおじいさんに腹が立った」という女性から話を聞きました。◆子ども2人を乗せての毎日は時間との戦い都内在住の田中真理子さん（仮名・37歳）は、保育園と仕事を往復する毎日を送っています。車を持たない真理子さんにとって、1歳と5歳の娘を前後に乗せた電動子乗せ自転