自民党、新たな執行部人事を発表 麻生太郎氏が副総裁に起用される
2025年10月7日 10時22分

7日午前、高市早苗新総裁が新たな執行部人事を発表した
副総裁は麻生太郎氏、幹事長は鈴木俊一氏、選挙対策委員長は古屋圭司氏に
高市総裁は「不安を、なんとか希望と夢に変えていきたい」と述べた