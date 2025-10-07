Cygamesは、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新テレビCM「Shake The World !!」篇の放送を開始した。10月5日（日）から放送がスタートしたアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールの放送に合わせて公開されたもので、シリーズ史上最多となる数のウマ娘が登場する。

本CMでは、オグリキャップやタマモクロスらおなじみのキャラクターが、これまでにない“アメコミ風”タッチで描かれ、ウマ娘たちのユニークなやり取りが次々と展開。BGMには、『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier』で初披露された楽曲「Shake the World」を使用しており、ポップでエネルギッシュな映像に仕上がっている。

『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、地方から中央に挑むオグリキャップの活躍を描く。現在、第2クールがTBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分より放送中。ABEMA、Netflix、U-NEXTなどでも配信されている。