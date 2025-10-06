自身11試合ぶりの決勝ラウンド進出を果たした稲見萌寧(C)Getty Images女子ゴルフの元賞金女王で、2021年東京五輪銀メダリストの稲見萌寧が10月6日までに自身のインスタグラムを更新。自身11試合ぶりの決勝ラウンド進出を果たし、通算1オーバーの55位タイだった国内メジャー「日本女子オープン」（兵庫県・チェリーヒルズGC）を振り返った。【動画】ミドルパットを沈め、右手でガッツポーズする稲見萌寧をチェック稲見が投稿し