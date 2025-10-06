「確実に進化への道に進んでいる」26歳の元賞金女王が突き破った“壁”　3か月ぶり予選通過に出たガッツポーズへの思い

自身11試合ぶりの決勝ラウンド進出を果たした稲見萌寧(C)Getty Images

女子ゴルフの元賞金女王で、2021年東京五輪銀メダリストの稲見萌寧が10月6日までに自身のインスタグラムを更新。自身11試合ぶりの決勝ラウンド進出を果たし、通算1オーバーの55位タイだった国内メジャー「日本女子オープン」（兵庫県・チェリーヒルズGC）を振り返った。

【動画】ミドルパットを沈め、右手でガッツポーズする稲見萌寧をチェック

稲見が投稿した動画には、ミドルパットを沈め、右拳を振り下ろす様子が収められていた。「6月のモンダミン以来の予選通過、今回も最後のホールまでやり切るしかない状況で 何週連続もその一打で悔しい思い、そして最終ホールに決めきれなかった6m、久しぶりにやったとガッツが出ました」と理由を明かした。

ツアー通算13勝を誇る26歳は、2024年に挑戦した米国ツアーで結果を残せず、今季は拠点を日本に戻した。しかし、国内ツアーでも低迷。7月の「資生堂・JALレディス」から10戦連続の予選落ち（1試合は第1R限りで棄権）の苦境に陥った。