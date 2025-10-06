ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï10·î£¶Æü¡¢10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢Æ±14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÂåÂØÁª¼ê¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°Æü¤Ë¤ÏÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤á¼­Âà¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¾·½¸¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Î