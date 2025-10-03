ロッテは、洋酒チョコレート市場売上売上No.1（インテージ＋ 洋酒チョコレート市場 2020年4月〜2025年3月累計 ブランド別販売金額）の「ラミー」発売60周年記念に、ファンの人々へ感謝を込めた「ラミープレミアムテリーヌ」をロッテグループ公式オンラインモール限定で10月7日10時から発売する。同製品は、ラミーにも使用している特製ラムレーズンを従来品の2倍（ラミーテリーヌ比。製造時に製品1本当りに入れるラムレーズン重量の