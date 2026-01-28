ロッテ（東京都新宿区）の“飲むアイス”「クーリッシュ ホイップクリーム」と、ダイタン商事（東京都渋谷区）が展開する立ち食いそばチェーン「名代富士そば」がコラボした「クーリッシュホイップかつ丼」が、2月1日から期間限定で発売されます。【画像】え…ヤバぁ…コチラが「クーリッシュホイップかつ丼」のトンデモなビジュアルです！（5枚）「クーリッシュホイップかつ丼」は、名代富士そばの「かつ丼」に「クーリッシュ