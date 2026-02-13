スノボ金のチェ・ガオン、選手生命の危機を支えたロッテミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプは12日（日本時間13日）に決勝を行い、韓国の17歳、チェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。この種目の絶対強者、クロエ・キム（米国）の五輪3連覇を阻む快挙。その裏側では日本でもおなじみの企業の貢献があったと韓国メディアが伝えている。韓国メディア「ザ・ゲート」の「スノーボード有望株の手術費を全額負