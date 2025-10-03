日本サッカー協会がドイツ１部ブレーメンＧＫ長田澪（２１＝ドイツ名ミオ・バックハウス）の日本代表入りに取り組んでいると、ドイツ紙「ビルド」が報じた。ドイツ人の父と日本人の母を持つ長田は小学年代にＪ１川崎の下部組織に所属。その後、ドイツへと渡り、ブレーメンの下部組織に加入した。同紙によると、日本サッカー協会（ＪＦＡ）のスタッフが現在ブレーメンを訪問。その任務はＤＦ菅原由勢の状況を把握するとともに、