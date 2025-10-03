くら寿司が、期間・数量限定で高級食材ウニやスズキが味わえる「新物うに」フェアを開催！さらに「【瀬戸内海産】すずき」などの厳選メニューや、旬のシャインマスカットを贅沢に使用したパフェも新たに登場します☆ くら寿司「新物うに」フェア 開催期間：2025年10月3日（金）〜期間・数量限定開催店舗：くら寿司※「大阪・関西万博店」では実施されません 回転寿司チェーン「くら寿司」にて、旬の時期に獲