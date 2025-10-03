くら寿司が、期間・数量限定で高級食材ウニやスズキが味わえる「新物うに」フェアを開催！

さらに「【瀬戸内海産】すずき」などの厳選メニューや、旬のシャインマスカットを贅沢に使用したパフェも新たに登場します☆

くら寿司「新物うに」フェア

開催期間：2025年10月3日（金）〜期間・数量限定

開催店舗：くら寿司

※「大阪・関西万博店」では実施されません

回転寿司チェーン「くら寿司」にて、旬の時期に獲れた「新物うに(一貫)」や「新物板うに手巻きセット(5貫分)」などを販売する「新物うに」フェアを開催！

そのほか、北海道産たこをうにで和えた「北海たこうに」や、上品な味わいに仕上げた高級魚「【瀬戸内海産】すずき」、濃厚な味わいとクリーミーなアボカドとの相性を楽しむ「あぶりイベリコ豚アボチー」も登場します。

そして、こだわりの天然出汁とフグの旨みが楽しめる「国産天然ふぐ出汁うどん」が、いよいよ全国で味わえるように！

また、同日から、KURA ROYALの新メニューとして「エメラルドマスカットパフェ」も期間・数量限定で登場します☆

新物うに(一貫)

価格：230円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月13日（月）

旬の時期に水揚げされた「新物うに(一貫)」が登場。

口の中でとろけていくような食感と、上品に抜けていく香りが特徴です。

一般的に型崩れを防ぐために使用される食品添加物の「ミョウバン」を一切使用していないため、苦みがなく、ウニ本来の濃厚な旨みを堪能できます。

新物板うに手巻きセット(5貫分)

価格：1,680円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月5日（日）

新商品「新物板うに手巻きセット(5貫分)」は見た目も豪華！

一枚板に贅沢に並べた新物ウニを、香り高い有明海苔に包んで味わえます☆

※お持ち帰り不可・数量限定

北海たこうに

価格：150円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月13日（月）

「北海たこうに」は、北海道で水揚げされたタコに、ミョウバン不使用のウニを使用したウニソースを和えた一品。

タコの甘みに濃厚なウニの味わいがクセになります☆

※北海道産たこ使用

【瀬戸内海産】すずき

価格：190円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月13日（月）

上品な味わいが楽しめる、高級魚として知られる「【瀬戸内海産】すずき」

透明感のある白身にふり塩と熟成を施すことで旨みを引き出しています。

※お持ち帰り不可・数量限定

あぶりイベリコ豚アボチー

価格：190円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月26日（日）

イベリコ豚の中でも最高ランクの“ベジョータ”を使用した「あぶりイベリコ豚アボチー」

醤油ベースの特製タレにつけこんだ定番メニュー「イベリコ豚の大とろ」に、アボカドと、くら寿司特製チーズマヨネーズソースがトッピングされています。

イベリコ豚とチーズソースの濃厚な味わいに、クリーミーなアボカドが相性抜群です。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

いよいよ全国で登場！「国産天然ふぐ出汁うどん」

価格：550円

販売期間：2025年10月3日（金）〜無くなり次第終了

2025年2月に約100店舗限定で販売し、好評だった「国産天然ふぐ出汁うどん」を、全店で販売。

つゆは毎日店舗で手作りしている天然出汁をベースにフグの風味をプラスしています。

さらに、下関で約100年続く、老舗の水産会社より仕入れた国産天然ふぐをトッピング。

風味豊かな出汁の香りとフグの旨みが楽しめる贅沢な一品です。

※お持ち帰り不可

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了

KURA ROYAL「エメラルドマスカットパフェ」

価格：800円

トッピング（上から順に）：リーフチョコ・シャインマスカット・マスカットシャーベット・白ぶどうゼリー・シャインマスカット・ぶどうのソース・ぶどうのクリーム・クランブルクッキー

販売期間：2025年10月3日（金）〜無くなり次第終了

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」から、「エメラルドマスカットパフェ」が新たに登場します。

球体カップとリーフ型のチョコで果実のような見た目に仕上げたパフェには、旬のシャインマスカット、マスカットシャーベット、巨峰を使ったぶどうのソース、ぶどうのクリーム、白ぶどうゼリーを使用。

まさにぶどうを味わい尽くせる一品です。

トッピングだけでなく、ゼリーの中にもシャインマスカットを入れ、ジューシーでごろごろとした果肉感と宝石のようなきらびやかな見た目にもこだわっています。

下に敷いたサクサク食感のクランブルクッキーと合わせることで、食感の変化も楽しめます。

※お持ち帰り不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」、「大阪・関西万博店」では取り扱いなし

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了

和栗のパウンドケーキ

価格：330円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）

熊本、大分県産の和栗が入ったパウンドケーキで、栗の粒感とともに生地のしっとり感にもこだわった一品。

口当たりが滑らかなミルクホイップを添えることで、食後にも食べやすいケーキに仕上げられています。

※お持ち帰り不可

夢のふわ雪 黒蜜きなこ

価格：480円

販売期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）

「夢のふわ雪」は、天然水を長時間かけて冷やすことでできる、純度の高いかき氷専用の氷を使用。

専門店でも使われている高級かき氷機で削ることで、まるで“ふわふわとした雪”のような口どけが楽しめます。

波照間産の黒糖使用の黒蜜と、北海道産きな粉を使用したきな粉クリームをトッピングした、甘みと香ばしさのバランスがとれた和のかき氷です。

※お持ち帰り不可

※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いなし

ウニやスズキなどの高級食材や、旬のシャインマスカットが期間限定で贅沢に味わえる！

くら寿司の「新物うに」フェアは、2025年10月3日（金）から期間・数量限定で開催されます。

