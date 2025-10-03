コミュニケーションを良好にするはずの職場の飲み会。だが、会計にモヤモヤするようでは人間関係も悪くなり本末転倒だ。投稿を寄せたのは都内在住の50代女性。「アルハラなんて概念もなかった」という昔、所属する部署では「週1の強制飲み会」が5人ほどで開催されていた。「ただでさえ仕事が終わるのが遅く、かつ嫌いな上司との飲み会なんて行きたくありませんよね？」こう本音を語る女性は、当時は下戸で飲みの席でも「コーラを1