¡ÖSBI¾Ú·ô¤Ç10Ëü±ß¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬£²¤Ä¤âÍè¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé¤µ¤ó¤¬2023Ç¯10·î¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤òÂ¿¿ô²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Çµ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢SBI¾Ú·ô¤ä¤½¤ÎÂ¾¶ä¹Ô¤ÎºÇ¿·¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾õ¶·¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤ºµ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤ÎºÇÂç10Ëü±ß¤¬Åö