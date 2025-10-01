構造にも使用CO2削減へBMWは、モータースポーツで数年にわたり持続可能な天然繊維複合材を使用してきた実績を踏まえ、スイス企業Bcompが開発した亜麻ベースの素材を今後の量産モデルに採用すると発表した。【画像】公道で味わうハイパフォーマンス【BMW M4 CSを詳しく見る】全26枚試験では、この素材は内外装の表面仕上げをはじめとするさまざまな用途に適していることが確認されたという。また、再生可能素材から作られた複合