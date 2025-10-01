OpenAIはChatGPTを生み出した会社 Image: OpenAI/YouTube OpenAIがAI動画SNSアプリ「Sora by OpenAI」（以下、Sora）を公開しました。AI動画でSNS？ 何言ってるかピンとこないですよね。実際、かなりぶっ飛んでます。「Sora」はTikTokYouTubeショートのような動画フィードがあるSNSSNSなのでフォローの概念があり、フィードにはフォローした人の動画が流れてくるようです。