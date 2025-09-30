30日、破壊された建物が広がるパレスチナ自治区ガザ北部＝イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム共同】「私たちを地獄から救って」。トランプ米政権が公表したパレスチナ自治区ガザの和平計画について、長引く戦闘に苦しむガザ住民から30日、イスラム組織ハマスに受け入れるよう求める声が上がった。イスラエルと米国への根強い不信感をうかがわせる住民もいた。「ハマスは戦闘終結と、住民の苦しみを終わらせる