セレッソ大阪は、2025年9月26日より、ファナティクス・ジャパン合同会社とともに、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とのコラボレーショングッズを販売する。■セレッソ大阪の象徴である”桜”をさりげなくデザインに取り入れた今回のコラボレーショングッズは、「ミャクミャク」にセレッソ大阪のクラブカラーであるピンクを全面にあしらい、さらにセレッソ大阪の象徴である”桜”をさりげなくデザインに取り入れる