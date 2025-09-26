限定コラボグッズ！桜色に染まる「ミャクミャク」【大阪・関西万博】
セレッソ大阪は、2025年9月26日より、ファナティクス・ジャパン合同会社とともに、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とのコラボレーショングッズを販売する。
■セレッソ大阪の象徴である”桜”をさりげなくデザインに取り入れた
今回のコラボレーショングッズは、「ミャクミャク」にセレッソ大阪のクラブカラーであるピンクを全面にあしらい、さらにセレッソ大阪の象徴である”桜”をさりげなくデザインに取り入れるなど、サポーターから万博ファンまで幅広い人々に日常使いしてもらえるよう工夫している。ラインナップには、「ぬいぐるみ」、「カラビナ付きマスコット」、存在感ある「立体ラバーマスコット」などを取り揃えた。
『ぜひこの機会にお買い求めください。』
〇販売時間
・ 9月26日（金）18:00〜
〇販売場所
・ CEREZO STORE
・ セレッソ大阪公式オンラインストア
※販売場所によって導入時期が異なる
※2025年大阪・関西万博閉幕後も当面の間販売する
〇商品例
※上記は展開商品の一部。詳細はオンラインストアページを確認のこと
※価格は全て税込み表記
©Expo2025
