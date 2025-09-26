東京時間10:31現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18203.00（+116.00+0.64%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3771.00（-0.100.00%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 円安を受けてしっかりの展開