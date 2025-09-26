ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > アンミカが夫の兄の職業を告白→スタジオの出演者が衝撃に包まれる アンミカ TBS モニタリング(TV番組) エンタメ・芸能ニュース 家族 スポニチアネックス アンミカが夫の兄の職業を告白→スタジオの出演者が衝撃に包まれる 2025年9月26日 6時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アンミカが25日の番組で、「自慢できる凄い親戚」はいるか聞かれた 夫の兄が映画「マネーボール」などの監督を務めたベネット・ミラー氏と告白 スタジオは衝撃に包まれ、吉田敬は「この後、誰もしゃべれへん…」と語った 記事を読む おすすめ記事 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 【顔の“異変”に心配続出】山崎賢人『バナナサンド』に眼帯姿で出演…大型作が続々公開で懸念される疲労 2025年9月25日 20時24分 東ブクロ 元カノの実名告白にスタジオ騒然 森香澄ポカーン「（男性）みんながお世話になった人」 2025年9月25日 15時20分