松嶋菜々子主演のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』が、1月8日（木）よりスタートした。本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）のなかに新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）の個性豊かなメンバーが、悪徳脱税者たちを一刀両断していく社会派痛快エンタメドラマだ。第1話では、主人公たちに立ちはだかる悪徳脱税者・紅林葉子役としてアンミカが登場。暴言三昧の紅林を