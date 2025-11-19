『大人のおしゃれ手帖』（宝島社）による第3回「更年期川柳」の作品の受賞作が発表された。 【画像】「更年期川柳」が発表された『大人のおしゃれ手帖』 『大人のおしゃれ手帖』は、第3回「更年期川柳」の作品を2025年8月1日（金）から9月30日（火）まで募集。審査委員長はアンミカが務め、昨年の約2倍で過去最高の5307作品から受賞作を決定した。 「更年期川柳」とは、『大人のおしゃれ手帖』の人気企画。更年期症状は多く