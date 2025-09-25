レッド・ツェッペリンのドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』が、9月26日より全国公開される。ロックの神々を”人間”として描くことに挑んだ本作。製作陣が制作の舞台裏を明かした。「Becoming」に焦点を当てた意図バーナード・マクマホン監督と脚本兼プロデューサーのアリソン・マクガーティは、レッド・ツェッペリンのドキュメンタリーを作るにあたって、最初から障害があることを承知していた。しかもバ