人気IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開された「【買った満足度は？】iPhone 17 Proレビュー。購入したモデルが届きました。ベンチを計測したり写真を撮影してきましたよ！」にて、ついに手にしたiPhone17 Proの実機開封とレビューを行った。 冒頭で「いよいよ僕も購入したiPhone17 Pro到着しましたので、詳しくレビューしていきたいと思います」と意気込みを語った戸田氏。まず