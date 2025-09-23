FODにて独占配信、フジテレビにて放送中のドラマ『Love Sea ～愛の居場所～』のBlu-ray BOXが12月3日に発売されることが決定した。 参考：国上将大×西銘駿×土生瑞穂×川津明日香、『Love Sea』で縮まった距離互いの印象の変化も 本作は、南の島とバンコクを舞台に、正反対の生き方をしてきた2人が織りなすラブストーリーを描いたタイBLドラマ『Love Sea』（2024年制作）の日本リメイク版。『Tha