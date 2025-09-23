FODにて独占配信、フジテレビにて放送中のドラマ『Love Sea ～愛の居場所～』のBlu-ray BOXが12月3日に発売されることが決定した。

参考：国上将大×西銘駿×土生瑞穂×川津明日香、『Love Sea』で縮まった距離 互いの印象の変化も

本作は、南の島とバンコクを舞台に、正反対の生き方をしてきた2人が織りなすラブストーリーを描いたタイBLドラマ『Love Sea』（2024年制作）の日本リメイク版。『TharnType』や『Love in The Air』など、多くのタイBLを手がけてきたMAMEが製作指揮を務め、監督は綾部真弥、灯敦生、のむらなおの3人がエピソードごとに担当した。

Blu-ray BOXには放送・配信された全10話に加え、現在FODでのみ配信されているSP版全2話も収録。映像特典には、撮影の裏側を収録したメイキングや、本編のエンドロールの音声が入ったノンテロップエンディング集、完成披露ダイジェスト映像も収録される。さらに、初回特典には、『LoveSea～愛の居場所～』を知り尽くせる、キャスト・監督陣・MAME先生のインタビューや未公開カットをふんだんに盛り込んだ、40ページにおよぶスペシャルブックレットのほか、10枚セットのフォトカードや収納BOXが付属する。

また、東映ビデオオンラインショップ限定の予約版を申し込むと、特典としてA4サイズの12ページのスペシャルフォトブックが付属するのに加え、抽選で600名が発売記念イベントに招待される。本イベントには、主演の国上将大と西銘駿が登壇し、作品に関するスペシャルトークや、キャストによるゲームコーナーが実施される予定となっている。（文＝リアルサウンド編集部）