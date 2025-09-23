ギレルモ・デル・トロが手掛けるNetflix映画『フランケンシュタイン』が11月７日(金)の配信開始に先駆け、一部劇場にて10月24日(金)より公開されることが決定した。本作は、これまで幾度となく映像化されてきたメアリー・シェリーの名作ゴシック小説を、ギレルモ・デル・トロが自身の美学をもって映画化したもの。禁断の実験によって“怪物”を生み出した傲慢な天才科学者ヴィクター・フランケンシュタインは、自身が生んだ悲劇の