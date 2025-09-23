AIが医療現場にもたらす変化とは何か。『AIに看取られる日2035年の「医療と介護」』（朝日新書）を上梓した奥真也さんは「人間の医師が担ってきた役割の多くはAIに代替され、人間のみで完結する医療行為は、今後限られていくだろう」という――。■「看取りもAIがやる」のは冒涜かAIが医療をどこまで担うのか。私は「全部」だと思っています。ここでいう「医療」そして「医療の全部」は、皆さんの感覚よりも広いものだと思います