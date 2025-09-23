バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』が予約受付中です。2010年より放送されたTVアニメ『デジモンクロスウォーズ』の15周年を記念したメモリアルアイテムです。 バンダイ『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』