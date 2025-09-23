俳優の阿部寛（61）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。7月に、98歳で亡くなった父への思いを語る一幕があった。【全身ショット】スタイルの良さもそっくり！阿部寛＆北村匠海阿部の父はダンプカーを造るエンジニアで、父にしかできない技術で、世界で活躍する車を造っていた。「タイヤが直径3メートル以上ある、2階とか3階建てみたいな（ダンプカーを造っていた）。採石場とかで使うんです