食楽web 大阪の中でもコテコテの下町であり観光地でもある新世界。その新世界の名物料理といえば串カツですが、ちょっと違うカツ体験のできるお店を発見しました。 それが歴史ある老舗『グリル梵』。ここの名物メニューを食べてみたい！と訪れました。 新世界の老舗洋食屋『グリル梵』 知らないと見過ごしてしまうような外観 お店があるのは、大阪・新世界のランドマークである通天閣の少し北側エリア。