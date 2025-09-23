就職活動をしていると、本当の自分とはまったく違う面接用の自分を取り繕ってしまうことが多いはずです。そんな就活のリアルを描いた漫画『本当の自分より内定する自分を作り上げる話』が、Xに投稿され注目を集めています。【漫画】『本当の自分より内定する自分を作り上げる話』（全編を読む）物語は、学生から新入社員を発掘するリクルーターとなった主人公・麦田が、同僚のとともに学生と面談するところから始まります。同僚は