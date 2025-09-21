ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「党員調査」トップ人気は小泉進次郎氏 「石破票」も40％超が小泉氏… 小林鷹之 リベラル 国民民主党 立憲民主党 茂木敏充 日本維新の会 テレビ トレンド 高齢者 日テレNEWS NNN 「党員調査」トップ人気は小泉進次郎氏 「石破票」も40％超が小泉氏へ 2025年9月21日 20時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 22日告示の自民党総裁選を巡り、日本テレビが独自の電話調査を実施した 「党員・党友」の支持する候補者は小泉進次郎氏が32％でトップだという 昨年石破首相に投票したという人のうち41％が小泉氏に投票すると答えたそう 記事を読む おすすめ記事 【世界陸上】青学大・原晋監督 教え子・吉田祐也に労いの言葉「世界34位は大したもんだと」 2025年9月16日 14時11分 「理想の夫婦像だ」と思う「芸能人夫婦」ランキング！ 「中尾明慶×仲里依紗」夫婦を抑えた1位は？【2025年最新】 2025年9月21日 11時5分 【世界陸上】日本期待のリレー侍 高野進氏がポイント解説 日本記録に期待もまずは決勝進出 2025年9月20日 5時0分 「ナンバープレートにしたい」と思う長崎県の地名ランキング！ 2位「長崎市」を抑えた1位は？【2025年調査】 2025年9月15日 18時25分 「ナンバープレートにしたい」と思う福岡県の地名ランキング！ 2位「久留米市」を抑えた1位は？【2025年調査】 2025年9月17日 17時15分