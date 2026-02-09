自民党の小林鷹之政務調査会長が2026年2月8日に電話出演したTBSラジオの選挙特番で、高市早苗首相が1日の「日曜討論」（NHK）を欠席したことをめぐり、放送2日前の1月30日に木原稔官房長官から、「日曜の予定を照会する電話」があったことを明かした。「総理の手の症状が悪いということで」番組では、放送当日朝に、高市首相は腕の治療のため欠席する旨連絡があったことを伝えていた。高市首相はXで、「実は、ここ数日の遊説会場で