4日に投開票が行われた自民党総裁選で、女性初で新総裁に選出された高市早苗前経済安保大臣（64）。事前には“小泉進次郎農水大臣（44）有利”と報じられていたが、予想を覆して、高市氏が歴史的勝利をおさめた。この“番狂せ”ともいえる結果には、“ある政界の重鎮”の力が働いていたから、と言われている。「麻生太郎最高顧問（85）です。自民党に唯一残る派閥・麻生派の議員に対し、総裁選1回目の投票では、派閥議員に茂木敏充