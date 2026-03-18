15日、自民党の小林鷹之幹事長（51）らが『日曜討論』（NHK）に生出演し、野党議員らと新年度予算審議や緊迫するイラン情勢について議論を交わした。SNSでは切り抜き動画が拡散され、小林氏の発言に注目が集まった。れいわ新選組の副幹事長・高井崇志元衆議院議員（56）が出演し、小林氏と論戦を繰り広げたのだが、動画を見たユーザーからは、小林氏の態度が話題になっていた。注目のシーンはというと……。高井氏の発言に対し、小