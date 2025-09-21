9月21日、人気音楽ユニット・Perfumeが年内いっぱいでのグループ活動休止を発表した。《2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します》とし、メジャーデビュー20周年の同日に区切りの決断をしたようだ。「9月18日に公式Xなどで《9月21日（日）に》《Perfumeから大切な大切なメッセージがあります》などと告知がされていました。ファンは結婚か、解散かなどと予想合戦を繰り広げていたんですが、“コールドスリー