9月21日、人気音楽ユニット・Perfumeが年内いっぱいでのグループ活動休止を発表した。《2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します》とし、メジャーデビュー20周年の同日に区切りの決断をしたようだ。

「9月18日に公式Xなどで《9月21日（日）に》《Perfumeから大切な大切なメッセージがあります》などと告知がされていました。ファンは結婚か、解散かなどと予想合戦を繰り広げていたんですが、“コールドスリープ”でしたね。9月22日からは2日間にわたって、5年ぶりの東京ドーム公演が予定されています。ステージ上でなんらかのコメントが出されると思われます」（芸能記者）

Perfumeは1999年結成、グループ歴はすでに26年という大ベテランだ。メンバー3人も、あ〜ちゃん（西脇綾香）とかしゆか（樫野有香）が36歳、のっちが37歳と年を重ねている。

「2005年のメジャーデビュー以後は、“ネット時代のアイドル”として2000年代を代表する女性グループへと成長しました。安定した人気を維持してきましたが、さすがに四半世紀も走り続ければ疲れも出るはず。また、近年はあ〜ちゃんの“激ヤセ”などがあって、心配する声は多かったですからね」（前出・記者）

Perfumeは9月18日の『ぽかぽか』（フジテレビ）に出演した際も、あ〜ちゃんが細いと話題になっていた。今回の発表も、健康問題ではないかと心配する声がSNSに書き込まれていた。

《やっぱりあーちゃんの足のこととか年齢とか考えてみればずっとやり続けていくのは厳しいのかなって》

《コレあ〜ちゃんの激ヤセが関係してるのかな？お大事にしていただきたい》

あ〜ちゃんはかつてはふくよかな体型で知られていたが、2023年9月にInstagramのストーリーズで《数ヶ月かけて鬼ダイエットがんばりましたーー!!》と告白。しかし、あまりにも細い姿だったため、ネットでは衝撃が広がった。

ユニットがいつまで“コールドスリープ”するかはまだ未定。ファンは帰りを待つしかないのだ。