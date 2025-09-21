筋肉が徐々に衰えていく指定難病の男性が、障がい者や高齢者と介護事業所などを結ぶ、無料のマッチングサービスを始めました。目指すのは『福祉革命』、障がいの有無に関わらず、誰もが楽しめる社会を目指し、新たなイベントも企画しました。 ■目指すは“福祉革命”！ 重度障がい者の社長の挑戦 名古屋市緑区に住む松元拓也さん、36歳。動くのは右手の親指と人差し指、それに左手の人差し指だけです。